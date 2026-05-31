Francesco Fortunato ha vinto a Madrid battendo McGrath e Bonfim, consolidando la sua serie di successi. La vittoria avviene in vista degli Europei, con Fortunato che continua a raccogliere risultati positivi. La competizione si è svolta con successo per l’atleta, che ha ottenuto un risultato importante in una gara internazionale. La sua performance si inserisce in un percorso di crescita che lo vede protagonista in diverse manifestazioni sportive.

Francesco Fortunato prolunga il proprio personale filotto di trionfi: dopo aver trionfato nella mezza maratona ai Mondiali a squadre di marcia e dopo aver dettato legge nella classicissima di Podebrady siglando il record europeo dei 21,097 km (1h23:00), il talentuoso pugliese si è imposto nella 10 km di marcia andata in scena a Madrid. In un appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante riservato al tacco e punta, l’azzurro ha dettato legge con il tempo di 39:16 e ha così replicato l’affermazione di tre anni fa conseguita nel cuore della capitale spagnola. Il 31enne ha attaccato in maniera perentoria negli ultimi due chilometri... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesco Fortunato instancabile! Vittoria a Madrid davanti a McGrath e Bonfim, che forma per gli Europei

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