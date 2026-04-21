Papa Francesco Mattarella | Instancabile portatore di pace

Papa Francesco è stato riconosciuto come un instancabile portatore di pace e di amore. In diverse occasioni, ha promosso messaggi di riconciliazione e dialogo, incontrando rappresentanti di varie confessioni e nazionalità. Il suo impegno si è manifestato anche attraverso visite e discorsi pubblici, dove ha sempre sottolineato l’importanza della tolleranza e della solidarietà tra le persone. Questi aspetti sono stati rilanciati anche dal presidente della Repubblica in più occasioni ufficiali.

“Papa Francesco è stato instancabile portatore del messaggio di pace e di amore. Sentiva su di sé la responsabilità incomprimibile del suo alto magistero e, probabilmente, anche l’acuirsi delle tensioni internazionali che rischiano di allontanare il mondo dagli ideali di pace, accoglienza, comprensione, diritto, dialogo e rispetto reciproco, così come viene ammonito con forza e autorevolezza da Leone XIV”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricorda Papa Francesco a un anno dalla scomparsa. Mattarella ricorda Papa Francesco con un intervento su L’Osservatore Romano. “Il popolo italiano custodisce con affetto e gratitudine...🔗 Leggi su Lapresse.it

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