Francesco Fortunato ha vinto la mezza maratona olimpica in Brasile, battendo il portoghese Bonfim. È il suo secondo successo ai Mondiali a squadre di marcia, dopo aver già trionfato due anni fa nello stesso evento. La sua vittoria si aggiunge a una serie di risultati positivi in questa competizione internazionale. Fortunato ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei protagonisti principali in questa disciplina.

Francesco Fortunato ha un feeling speciale con i Mondiali a squadre di marcia: due anni fa trionfò nella staffetta mista in coppia con Valentina Trapletti in quel di Istanbul, oggi ha vinto la neonata mezza maratona sulle strade di Brasilia, in una giornata condizionata dal sole e dalla forte umidità. Il pugliese ha debuttato sui 21,097 km (non così lontani dall’abituale 20 km che ha fatto la storia del tacco e punta), la nuova distanza del calendario internazionale e che sarà anche l’unica specialità presente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, riuscendo a fare prontamente centro in maniera perentoria. Il 31enne ha completato la fatica con...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesco Fortunato maestro dei Mondiali a squadre! Vince la mezza maratona olimpica, battuto Bonfim in Brasile!

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