Francesco Bagnaia ha concluso il Gran Premio del Mugello in terza posizione. Durante la gara, ha spinto al massimo e ha dichiarato di aver dato tutto. La sua posizione rappresenta un risultato importante, anche se non vinto. Bagnaia ha confermato che la strada intrapresa è quella corretta, senza ulteriori dettagli sui prossimi passi. La gara si è disputata sotto condizioni di pista asciutta e ha visto altri piloti ritirarsi o cadere.

Francesco Bagnaia lascia il Mugello con un terzo posto che vale molto più del semplice risultato. Dopo un avvio di fine settimana complicato, il pilota della Ducati Factory è riuscito a reagire davanti al pubblico di casa, conquistando un podio importante al termine di una gara combattuta e caratterizzata da segnali incoraggianti sul piano tecnico. Scattato dalla sesta casella in griglia, Pecco ha saputo costruire la propria rimonta giro dopo giro, mantenendo un ritmo competitivo nella prima parte della corsa. Alla fine, il piemontese ha chiuso al sul podio, alle spalle del vincitore Marco Bezzecchi e di Jorge Martín, confermando i progressi compiuti dopo le difficoltà emerse nelle sessioni precedenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesco Bagnaia: “Ho dato tutto quello che avevo, la direzione è quella giusta”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ducati sospetta che Marquez e Bagnaia siano i colpevoli delle scarse prestazioni della GP26!

Notizie e thread social correlati

Frosinone Calcio, Stirpe: "La direzione è quella giusta, vedremo quello che saremo capaci di raccogliere"Il 13 aprile si è tenuto presso lo Stadio “Benito Stirpe” di Frosinone l’evento “A tutto campo con Jago”, durante il quale lo scultore ha incontrato...

F1, Max Verstappen: “Ho fatto quello che chiedeva la squadra, sapevo che non era la direzione giusta”Max Verstappen ha dichiarato di aver seguito le istruzioni della squadra durante la gara, anche se sapeva che quella non era la strategia migliore.

Temi più discussi: MotoGP | GP Italia 2026, Sprint, Bagnaia: Dobbiamo migliorare la partenza; MotoGP Mugello, Bagnaia dopo la Sprint: Non riesco più a partire bene; MotoGp Mugello, Bagnaia in scia a Di Giannantonio. Marquez stringe i denti: Serve pazienza; MotoGP | GP Mugello Sprint Race, Bagnaia: Aprilia, tempi impressionanti.

Bagnaia: Questa è la sensazione di cui avevo bisogno reddit

MotoGp, Italia, Bagnaia: Gara molto intensa, ho dato tuttoFrancesco Bagnaia ha commentato la gara del Gran Premio d'Italia al Mugello: Gara molto intensa, ho dato veramente tutto - come è giusto che sia - per questo pubblico. Siamo riusciti a trovare ... napolimagazine.com

Francesco Bagnaia: Ho dato tutto quello che avevo, la direzione è quella giustaFrancesco Bagnaia lascia il Mugello con un terzo posto che vale molto più del semplice risultato. Dopo un avvio di fine settimana complicato, il pilota della Ducati Factory è riuscito a reagire ... oasport.it