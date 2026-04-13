Frosinone Calcio Stirpe | La direzione è quella giusta vedremo quello che saremo capaci di raccogliere

Il 13 aprile si è tenuto presso lo Stadio “Benito Stirpe” di Frosinone l’evento “A tutto campo con Jago”, durante il quale lo scultore ha incontrato una platea di studenti. Il presidente del Frosinone Calcio ha commentato che la strada intrapresa è quella corretta e ha aggiunto che si vedrà quali risultati si otterranno nel tempo. L’appuntamento si è concentrato sulla presentazione dell’artista davanti ai giovani presenti.

Si è svolto il 13 aprile, nella cornice dello Stadio “Benito Stirpe” di Frosinone, l’evento “A tutto campo con Jago”, che ha visto protagonista lo scultore Jago davanti a una platea di giovani studenti. Un momento di confronto e ispirazione che ha unito arte, sport e tematiche sociali.A margine.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Il Sole fa spettacolo, ma la tempesta solare di oggi non è quella che crediamo (e non vedremo aurore boreali)Negli ultimi giorni si sono moltiplicati i titoli allarmanti: il 5 febbraio 2026 la Terra sarebbe sotto attacco di una “tempesta solare devastante”. La mamma di A$AP Rocky ha sempre saputo che Rihanna fosse quella giustaIn occasione del lancio del suo nuovo album Don’t Be Dumb, uscito il 16 gennaio 2026, il cantante ha concesso una lunga intervista al podcast del New...