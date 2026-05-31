L'artista ha raccontato di aver perso il rene sinistro dopo un’operazione, evento che ha segnato un momento difficile della sua vita. Ha menzionato di seguire la cultura cinese, secondo cui nel rene sinistro si trova la paura di non farcela. La perdita dell’organo ha rappresentato un passaggio importante nel suo percorso personale.

La cantante ha parlato del momento in cui ha scoperto di doversi sottoporre all'asportazione totale del rene sinistro e la grande paura vissuta: «Mi hanno tolto un rene intero, ho avuto paura. Ma non funzionava più in pratica». Dopo la nefrectomia, per lei è iniziato un percorso non semplice: «Fino a poco fa il mio corpo non lo sentivo più come prima. C’è stato un percorso di accettazione. Adesso la vivo un po’ meglio». Durante il periodo post operatorio la cantante ha raccontato di essersi avvicinata anche a una lettura più simbolica di quanto accaduto attraverso la cultura cinese: «Seguo la cultura cinese, secondo cui nel rene sinistro c’è la paura di non farcela. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesca Michielin: «Seguo la cultura cinese, secondo cui nel rene sinistro c’è la paura di non farcela. Io l'ho perso, quindi…»

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