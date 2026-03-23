‹ › 1 4 Francesca Pasa. credits: @italbasket ‹ › 2 4 Francesca Pasa. credits: @italbasket ‹ › 3 4 Francesca Pasa. credits: @italbasket ‹ › 4 4 Francesca Pasa. credits: @italbasket In meno di un anno hanno vinto il bronzo europeo e hanno conquistato una storica qualificazione al Mondiale che mancava dal 1994. “Siamo un gruppo fantastico, sapevamo che l’avremmo potuta fare. Ce lo meritiamo perché siamo forti”. A ilfattoquotidiano.it Francesca Pasa, protagonista delle ultime imprese dell’ Italbasket femminile, racconta la forza del gruppo azzurro e le difficoltà di un movimento che vuole uscire dell’ombra grazie ai suoi risultati. State riscrivendo la storia del basket femminile italiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Francesca Pasa: “A Lione ho respirato una cultura diversa. Stiamo dimostrando sul campo ciò di cui siamo capaci, speriamo che la gente si appassioni”

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Una raccolta di contenuti su Francesca Pasa

Discussioni sull' argomento San Juan, Italia-Spagna 68-56 (Zandalasini 22). Le Azzurre tornano al Mondiale dopo 32 anni!; L'Italbasket femminile torna ai Mondiali con tanto Famila in campo; Pre-Mondiale, Italia-Senegal 85-35, Azzurre seconde nel girone. Spreafico: Orgogliosa di questo gruppo; Pre-Mondiale, Italia-Stati Uniti 59-93. Oggi Azzurre con la Spagna (ore 22.00, SkySport, RaiSport, DAZN).

Le parole di Andrea Capobianco e Francesca Pasa dopo l'ottenuta qualificazione ai Mondiali e prima dell'ultima sfida con il Senegal, che ha comunque dei risvolti importanti x.com

Non battevamo la Spagna in una competizione ufficiale dal 1998. Non ci qualificavamo ad un Mondiale dal 1994. Cecilia Zandalasini, Lorela Cubaj, Francesca Pasa, Costanza Verona, Jasmine Keys, Mariella Santucci, Olbis Andrè, Laura Spreafico, Sara Mad facebook