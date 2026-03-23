Francesca Pasa | A Lione ho respirato una cultura diversa Stiamo dimostrando sul campo ciò di cui siamo capaci speriamo che la gente si appassioni

Da ilfattoquotidiano.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

‹ › 1 4 Francesca Pasa. credits: @italbasket ‹ › 2 4 Francesca Pasa. credits: @italbasket ‹ › 3 4 Francesca Pasa. credits: @italbasket ‹ › 4 4 Francesca Pasa. credits: @italbasket In meno di un anno hanno vinto il bronzo europeo e hanno conquistato una storica qualificazione al Mondiale che mancava dal 1994. “Siamo un gruppo fantastico, sapevamo che l’avremmo potuta fare. Ce lo meritiamo perché siamo forti”. A ilfattoquotidiano.it Francesca Pasa, protagonista delle ultime imprese dell’ Italbasket femminile, racconta la forza del gruppo azzurro e le difficoltà di un movimento che vuole uscire dell’ombra grazie ai suoi risultati. State riscrivendo la storia del basket femminile italiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Francesca Pasa: “A Lione ho respirato una cultura diversa. Stiamo dimostrando sul campo ciò di cui siamo capaci, speriamo che la gente si appassioni”

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