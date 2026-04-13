Papa Leone XIV risponde all' attacco del presidente americano | Io non ho paura dell' amministrazione Trump parlo del Vangelo e quindi continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra

Il Papa ha risposto alle critiche del presidente americano, affermando di non temere l’amministrazione Trump e di voler continuare a parlare apertamente contro la guerra, richiamandosi al Vangelo. Trump aveva dichiarato che il pontefice era debole di fronte al crimine e in politica estera. La replica del Papa è arrivata in un contesto in cui le tensioni tra le due parti sono state evidenziate da queste dichiarazioni pubbliche.

I giornalisti che sono sul volo al seguito del pontefice lo definiscono molto sereno. «Non ho molto da dire. Le persone che leggono potranno trarre le proprie conclusioni. Io non sono un politico e non ho intenzione di entrare in discussione con lui. Il mio messaggio, piuttosto, è sempre lo stesso: promuovere la pace. E lo dico per tutti i leader del mondo, non solo a lui. Troppi innocenti sono stati uccisi e credo qualcuno debba alzarsi a dire che c’è una via migliore». Le parole di Donald Trump Non si era mai visto attacco simile al pontefice da parte di un presidente americano e sono state immediate le reazioni del mondo cattolico e anche di gran parte della politica internazionale.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Papa Leone XIV risponde all'attacco del presidente americano: «Io non ho paura dell'amministrazione Trump, parlo del Vangelo e quindi continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra» Papa Leone risponde a Trump dopo l'incredibile attacco del presidente Usa, "non ho paura, parlo del Vangelo"Papa Leone XIV ha replicato a Donald Trump dopo il duro attacco del presidente degli Stati Uniti d’America. Leggi anche: Papa Leone XIV: "Non ho paura di Trump, non ho intenzione di dibattere con lui. Io parlo del Vangelo"