Il Partito Democratico denuncia lo stato di abbandono del Parco Franco Agosto, con lavori iniziati oltre mille giorni fa ancora non completati. La gestione del laghetto è stata influenzata dalla scelta dei fondi, che ha causato ritardi e problemi nelle operazioni di manutenzione. La giunta comunale non ha ancora fornito spiegazioni ufficiali sui ritardi e sull’impatto della gestione finanziaria sul progetto. La situazione resta critica, con parte delle strutture ancora non funzionanti.

? Punti chiave Perché i lavori al parco sono slittati per oltre mille giorni?. Come ha influito la scelta dei fondi sulla gestione del laghetto?. Chi ha gestito i fondi per l'alluvione in modo diverso a Forlì?. Quali pericoli nasconde il fango rimasto nel parco dopo l'alluvione?.? In Breve Federico Morgagni segnala oltre 1.100 giorni di attesa per l'avvio dei cantieri.. Elisa Massa confronta i ritardi di Forlì con i fondi stanziati a Cesena e Faenza.. Graziano Rinaldini denuncia 60 lampade fulminate e rami non rimossi dopo la nevicata.. La scadenza lavori slitta da febbraio 2025 a dicembre 2026 per gestione fondi Consap.. Il parco Franco Agosto di Forlì resta una ferita aperta: il Partito Democratico denuncia l’immobilismo della giunta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forlì, il Pd attacca la giunta: “Parco Franco Agosto in abbandono

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