Forlì il Pd attacca la giunta | Parco Franco Agosto in abbandono
Il Partito Democratico denuncia lo stato di abbandono del Parco Franco Agosto, con lavori iniziati oltre mille giorni fa ancora non completati. La gestione del laghetto è stata influenzata dalla scelta dei fondi, che ha causato ritardi e problemi nelle operazioni di manutenzione. La giunta comunale non ha ancora fornito spiegazioni ufficiali sui ritardi e sull’impatto della gestione finanziaria sul progetto. La situazione resta critica, con parte delle strutture ancora non funzionanti.
? Punti chiave Perché i lavori al parco sono slittati per oltre mille giorni?. Come ha influito la scelta dei fondi sulla gestione del laghetto?. Chi ha gestito i fondi per l'alluvione in modo diverso a Forlì?. Quali pericoli nasconde il fango rimasto nel parco dopo l'alluvione?.? In Breve Federico Morgagni segnala oltre 1.100 giorni di attesa per l'avvio dei cantieri.. Elisa Massa confronta i ritardi di Forlì con i fondi stanziati a Cesena e Faenza.. Graziano Rinaldini denuncia 60 lampade fulminate e rami non rimossi dopo la nevicata.. La scadenza lavori slitta da febbraio 2025 a dicembre 2026 per gestione fondi Consap.. Il parco Franco Agosto di Forlì resta una ferita aperta: il Partito Democratico denuncia l’immobilismo della giunta. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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