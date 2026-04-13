Viadana il grido delle frazioni | Culpo attacca l’abbandono della giunta

Lidia Culpo ha avviato il suo tour elettorale visitando le frazioni di San Matteo e Bellaguarda, concentrando l’attenzione sulle problematiche legate alle aree periferiche di Viadana. Durante gli incontri, ha criticato pubblicamente l’attuale amministrazione per l’abbandono delle frazioni e ha sollevato questioni sulla gestione dei servizi sanitari sul territorio. La candidata ha ribadito l’intenzione di portare queste tematiche al centro del dibattito politico.

Lidia Culpo ha inaugurato il proprio tour elettorale a San Matteo e Bellaguarda, portando al centro del dibattito le criticità che colpiscono le frazioni di Viadana e la gestione della sanità territoriale. Durante gli incontri avvenuti nei giorni scorsi, la candidata ha raccolto le testimonianze dei residenti di Cizzolo, Sabbioni, Squarzanella, Cavallara e Casaletto, delineando un quadro di forte distacco tra l’amministrazione uscente e le zone periferiche del territorio. Il divario tra centro e periferia: la voce delle frazioni. Il confronto pubblico avvenuto a San Matteo ha evidenziato una frattura profonda tra i cittadini e la giunta guidata da Cavatorta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viadana, il grido delle frazioni: Culpo attacca l’abbandono della giunta Sant’Angelo a Cupolo, cani liberi e paura nelle frazioni: la Minoranza attacca il ComuneTempo di lettura: 2 minuti A Sant’Angelo a Cupolo torna al centro del dibattito il tema del randagismo e della sicurezza nelle aree pubbliche. Lavoratori della sicurezza senza stipendio, Ina: "Abbiamo raccolto il grido di aiuto delle famiglie"Il presidente Lorenzo Festicini: "Confidiamo nel dialogo e nel senso di responsabilità di tutte le parti coinvolte, affinché si possa giungere quanto... Si parla di: Viadana al voto, Culpo: Frazioni dimenticate; Viadana, sanità e frazioni: Lidia Culpo propone un nuovo Patto per la Salute.