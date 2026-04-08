Forlì stasera serve una vera impresa Verona roster da paura e fame di punti

Stasera a Forlì si gioca una partita decisiva, con l’obiettivo di conquistare due vittorie per avvicinarsi alla salvezza diretta e evitare i playout. La squadra ospite è Verona, che porta un roster di alto livello e una forte fame di punti. L’Unieuro cerca di mantenere il passo e di mettere in sicurezza la posizione in classifica, puntando a rendersi irraggiungibile dalla squadra di Cento.

Ancora due vittorie: per raggiungere l’obiettivo, vale a dire la salvezza senza passare dagli insidiosissimi playout, l’ Unieuro ha bisogno di incamerarle per rendersi irraggiungibile da Cento. Il calendario è molto difficile, a cominciare dalla partita di stasera (20.30) al PalaAgsm (dirigeranno Giovannetti, Bertuccioli e Biondi) contro la Tezenis Verona, ma questo campionato ha dimostrato che non esistono gare scontate e quindi coach Martino e i suoi ci proveranno. Lo faranno anche se scenderanno in campo senza Demonte Harper, sempre alle prese col problema al tendine d’Achille, senza il nuovo straniero Damion Rosser, che deve ancora superare le visite mediche, e con Raphael Gaspardo e capitan Riccardo Tavernelli non certo al meglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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