Gaspardo e Rosser monumentali il Palafiera esplode di gioia | Forlì batte Livorno e blinda la salvezza
Nell’arena di Forlì, il pubblico ha festeggiato dopo una partita intensa durata 40 minuti, durante la quale le squadre si sono alternate in vantaggio. La squadra di casa ha concluso con una vittoria, battendo quella di Livorno, con l’obiettivo di mantenere la posizione in classifica. La partita si è conclusa con entusiasmo tra i tifosi presenti, che hanno sostenuto la loro squadra fino all’ultimo secondo.
L’Unieuro Arena esplode di gioia. Al termine di una battaglia di 40 minuti, fatta di sorpassi e continue risposte, l’Unieuro Forlì batte davanti a 2.771 tifosi la Libertas Livorno per 91-86. Una vittoria che vale molto più dei due punti: grazie alla contemporanea sconfitta di Cento contro Scafati.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Forlì, c’è anche il tabù Palafiera da sfatare. Ostacolo per la salvezza, una Torino lanciataTurno infrasettimanale di notevole importanza quello che vedrà impegnata l’Unieuro stasera al Palafiera contro la Reale Mutua Torino (ore 20.