Gaspardo e Rosser monumentali il Palafiera esplode di gioia | Forlì batte Livorno e blinda la salvezza

Nell’arena di Forlì, il pubblico ha festeggiato dopo una partita intensa durata 40 minuti, durante la quale le squadre si sono alternate in vantaggio. La squadra di casa ha concluso con una vittoria, battendo quella di Livorno, con l’obiettivo di mantenere la posizione in classifica. La partita si è conclusa con entusiasmo tra i tifosi presenti, che hanno sostenuto la loro squadra fino all’ultimo secondo.