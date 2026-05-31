La regular season 2026 della Italian Football League si è conclusa, con l'ultima settimana che ha definito le squadre qualificate ai play-off. La stagione si è chiusa con partite che hanno determinato la classifica finale e le squadre che accederanno alla fase successiva del campionato. Ora si aspettano i turni dei play-off, che decreteranno il campione della stagione.

La regular season 2026 della Italian Football League si è ufficialmente conclusa con una ultima settimana che ha regalato grandi emozioni e ha completato il quadro dei play-offs. Dopo i successi del sabato di Guelfi Firenze (un netto 47-0 in casa dei Warriors Bologna) e Aquile Ferrara (che hanno superato i Rhinos Milano 16-10 a domicilio) nella domenica della week 13 i Panthers Parma hanno piegato i Frogs Legnano con il punteggio di 43-42 all’overtime. Gli emiliani ufficializzano il loro secondo posto nella griglia della post-season e raggiungono i Guelfi Firenze già in semifinale. Con questo risultato i Frogs chiudono al quinto posto e se la vedrà con i Dolphins Ancona, mentre le Aquile, nonostante il record di 3-5 staccano il pass per i play-offs e saranno impegnati sul campo dei Giaguari Torino nel Wild Card round. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Football americano, si chiude la regular season della IFL. Ora spazio ai play-offs!

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