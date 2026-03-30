La Esseti Basket Terni chiude la regular season con una vittoria Sconfitta Roseto 111-36 ora i Play Off

La Esseti Basket Terni ha concluso la regular season con una vittoria contro Roseto, con il punteggio di 111-36. La partita si è disputata nello stesso giorno in cui si sono svolti i match finali della fase regolare. La squadra si prepara ora ai playoff, dopo aver ottenuto questa vittoria schiacciante.

Si aprono gli spareggi promozione contro il Foligno. Le parole di mister Manuel Cilio e Osei McRaffael Donkor Si conclude la regular season per la Esseti Basket Terni, che chiude in bellezza sconfiggendo Roseto per 111-36. I primi cinque punti sono opera di Kovachev. Poi una schiacciata di Donkor e la tripla di Marra. Il Basket Terni scappa dopo appena tre minuti e Roseto chiama time out. I gialloneri allungano e Marra si esalta realizzando due triple consecutive. Il primo quarto si conclude 30-9. I gialloneri conducono anche nel secondo quarto, trascinati da Quartuccio, le giocate di Baccetti e i tiri dall’arco di Marra. Sul 43-18 coach Cilio decide di allungare le rotazioni con Mandrelli che fa il suo ingresso in campo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - La Esseti Basket Terni chiude la regular season con una vittoria. Sconfitta Roseto (111-36) ora i Play Off Articoli correlati Volley Bergamo 1991, la regular season si chiude con una sconfitta al tiebreakKo ininfluente per le rossoblù, già matematicamente sicure di sfidare Scandicci come 7ª della graduatoria: Macerata espugna Treviglio di rimonta e... Padova chiude la regular season con una vittoria in rimonta: 3-2 su PiacenzaLa chiusura della regular season per la Sonepar Padova si è consumata davanti al pubblico della Kioene Arena, con una rimonta che ha premiato la... 2026 02 28 Serie C Unica girone M - Esseti Basket Terni vs Ottica Brunozzi Virtus Bastia