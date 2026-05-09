Oggi si conclude la regular season del campionato Primavera, con la partita tra la squadra ospite e il Vicenza alle 15. La squadra in trasferta, con 43 punti, deve vincere per assicurarsi un posto ai playoff. Il Vicenza, con 38 punti, cerca di ottenere un risultato positivo davanti al proprio pubblico. La partita rappresenta l'ultima occasione per la formazione ospite di completare la propria rimonta in classifica.

Un solo risultato, la vittoria. La Primavera della Reggiana (43) chiude oggi alle 15 la regular season e ha bisogno assoluto dei 3 punti nella trasferta di Vicenza (38) per completare la sua splendida rincorsa e approdare ai playoff. A 90’ dal termine, infatti, la situazione in classifica vede i granata sesti, quindi primi degli esclusi, ma ancora padroni del proprio destino: in contemporanea, infatti, si gioca Pro Vercelli-AlbinoLeffe, che precedono rispettivamente i ragazzi di Andrea Costa di 2 e 3 punti, per cui serve il risultato pieno per accedere agli spareggi promozione, visto il vantaggio con entrambe negli scontri diretti. La speranza è che non ci sia da mangiarsi le mani per il pari di sabato scorso col fanalino Padova, ma giunti a fine stagione, dopo una grande cavalcata, è normale avere un po’ il fiatone.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Primavera: oggi si chiude la regular season. La splendida cavalcata merita un lieto fine. Battere il Vicenza per volare nei play off

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