Musetti-Ruud | orario precedenti e dove vederla in tv

Oggi, martedì 12 maggio, il torneo degli Internazionali d’Italia prosegue con gli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. Il tennista italiano Lorenzo Musetti affronta il norvegese Casper Ruud in un match che sarà trasmesso in diretta tv e streaming. Si tratta di un incontro previsto per questa giornata, con precedenti e orari specifici ancora da confermare.

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(Adnkronos) – Lorenzo Musetti torna in campo agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista azzurro sfida il norvegese Casper Ruud – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. Musetti arriva al match dopo aver battuto il francese Giovanni Mpetshi-Perricard all'esordio e l'argentino Francisco Cerundolo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Musetti-Cerundolo: orario, precedenti e dove vederla in tv Leggi anche: Musetti-Griekspoor: orario, precedenti e dove vederla in tv Argomenti più discussi: Musetti-Ruud vale un posto nei quarti di finale: quando e dove vederla; Musetti-Ruud oggi, Internazionali Roma 2026. Orario e dove vederla in tv; Musetti-Ruud, ottavi Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; L’orario di Musetti-Ruud: data e diretta tv ottavi di finale Internazionali d’Italia 2026.