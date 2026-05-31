Fondi per i migranti spesi in shopping di lusso e viaggi | danno da 1,3 milioni indagato anche un ex funzionario della Prefettura di Benevento addetto ai centri

Notizia in breve

I fondi destinati ai migranti sono stati usati per acquisti di lusso e viaggi, causando un danno di 1,3 milioni di euro. Un ex funzionario della Prefettura di Benevento, incaricato dei centri di accoglienza, è sotto indagine. Le risorse pubbliche destinate all’assistenza sono state dirottate, riducendo i servizi essenziali, e spese personali sono state effettuate in negozi di alta moda e per soggiorni in strutture di lusso.