Fondi per i migranti spesi in shopping di lusso e viaggi | danno da 1,3 milioni indagato anche un ex funzionario della Prefettura di Benevento addetto ai centri
I fondi destinati ai migranti sono stati usati per acquisti di lusso e viaggi, causando un danno di 1,3 milioni di euro. Un ex funzionario della Prefettura di Benevento, incaricato dei centri di accoglienza, è sotto indagine. Le risorse pubbliche destinate all’assistenza sono state dirottate, riducendo i servizi essenziali, e spese personali sono state effettuate in negozi di alta moda e per soggiorni in strutture di lusso.
Tagliavano i servizi essenziali destinati all’assistenza dei richiedenti asilo nei centri di accoglienza, dirottando il denaro pubblico verso spese personali quali viaggi, soggiorni e articoli di lusso di marchi come Hermès, Chanel e Prada. È il sistema fraudolento accertato a Benevento, culminato con la contestazione di un danno erariale pari a 1,3 milioni di euro da parte della Procura Regionale per la Campania della Corte dei conti. La Guardia di Finanza ha notificato in queste ore otto inviti a dedurre ad altrettanti soggetti, tra cui spiccano i nomi di ex dipendenti della Prefettura locale incaricati proprio del controllo di tali strutture. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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