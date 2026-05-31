Otto funzionari della prefettura di Benevento hanno ricevuto inviti a dedurre in relazione a un danno di 1,3 milioni di euro. La somma riguarda presunte irregolarità nell’accoglienza di immigrati, con risparmi sulle spese di assistenza nei centri di accoglienza. Le indagini hanno evidenziato pratiche scorrette nel settore, portando alla richiesta di chiarimenti da parte delle autorità. Le persone coinvolte sono state chiamate a rispondere di eventuali irregolarità amministrative.

Tempo di lettura: 3 minuti Risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per gli immigrati del consorzio “Maleventum” destinando poi il denaro a scopi personali, come viaggi, soggiorni e accessori di lusso: ammonta a oltre 1,3 milioni di euro il danno erariale che i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Benevento e la Procura Regionale per la Campania della Corte dei conti (inchiesta condotta dal vice procuratore generale Davide Vitale, con il coordinamento Procuratore Regionale Giacinto Dammicco ) contestano a otto persone, tra cui figurano ex dipendenti della Prefettura di Benevento. A tutti, alcuni giorni fa, la Guardia di Finanza ha notificato gli inviti a dedurre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Accoglienza immigrati, danno da 1,3 mln: 8 inviti a dedurre, 3 sono funzionari della prefettura di Benevento

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