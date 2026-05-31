Follia a Parigi | guerriglia urbana e scontri tra tifosi e polizia durante la festa per la vittoria della Champions League

Da calcionews24.com 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Parigi si sono verificati scontri tra tifosi e forze dell’ordine durante i festeggiamenti per la vittoria in Champions League contro l’Arsenal. La guerriglia urbana ha coinvolto gruppi di tifosi e polizia, con lanci di oggetti e interventi delle forze dell’ordine per disperdere la folla. Non sono stati resi noti dettagli sui feriti o sui danni causati dagli scontri. La situazione ha portato a un intervento massiccio delle forze di sicurezza nella zona.

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follia a parigi guerriglia urbana e scontri tra tifosi e polizia durante la festa per la vittoria della champions league
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