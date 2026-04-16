Maxi operazione anti-spaccio scoperta gigantesca piantagione di marijuana | gli arresti anche in Brianza

Nella giornata di oggi sono stati eseguiti numerosi arresti a seguito di un’operazione antidroga che ha portato alla scoperta di una vasta piantagione di marijuana. Le indagini hanno portato alla cattura di un uomo residente a Brugherio, che risultava anche affittuario di un capannone in provincia di Bergamo. La piantagione era collegata a una rete criminale con base in provincia di Bolzano, coinvolta nel traffico di droga.

Il "corriere" abitava a Brugherio. Ma era anche affittuario di un capannone nel bergamasco dove è stata scoperta una mega piantagione di marijuana che serviva per gli affari di una grossa rete criminale con base operativa in provincia di Bolzano e dedita al traffico droga. Nel pomeriggio di.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Maxi piantagione di marijuana in un capannone: due arresti a Lodi VecchioUn’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Milano Duomo ha portato all’arresto di due cittadini albanesi, di 30 e 31 anni, a Lodi Vecchio. Lodi, scoperta piantagione di marijuana da un milione di euro: due arrestiUna piantagione di marijuana dal potenziale giro d'affari di un milione di euro è stata scoperta nel lodigiano dai carabinieri che hanno arrestato... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: OPERAZIONE ANTI SPACCIO A BOLZANO; Maxi operazione anti-droga, 13 arresti: sequestrati oltre 1.000 chili di stupefacenti; Maxi operazione tra Milano Monza e Torino 13 arresti e sequestrata oltre una tonnellata di droga. Sequestrata oltre una tonnellata di stupefacenti: base logistica ad Agrate BrianzaUn’organizzazione strutturata, capace di gestire traffici di droga su larga scala tra la Brianza, Milano e il resto d’Italia. mbnews.it Maxi traffico di droga dalla Spagna a bordo di tir, depositi in capannoni di AgrateLa droga viaggiava a bordo di tir, mischiata ad alta merce, proveniente dalla Spagna. msn.com Apriamo la veranda,godiamoci il meritato relax in Brianza,Dimora Marisa vi aspetta - facebook.com facebook