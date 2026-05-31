Durante la notte nelle campagne di Orta Nova, un’auto inseguita dai carabinieri si è schiantata, causando la morte di un ragazzo di 17 anni. Dopo aver tentato di fuggire all’alt, il veicolo ha perso il controllo e si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. L’incidente si è verificato poco dopo l’inizio dell’inseguimento.

Tragedia nella notte nelle campagne di Orta Nova, in provincia di Foggia, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto al termine di un inseguimento con i carabinieri. L’episodio si è verificato lungo la strada provinciale 80 e ha coinvolto un gruppo di giovanissimi che viaggiavano a bordo di una Renault Megane con targa polacca. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai militari dell’Arma, all’interno dell’auto si trovavano cinque minorenni di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Alla guida ci sarebbe stato un ragazzo di 16 anni che, alla vista di un posto di controllo predisposto dai carabinieri, avrebbe deciso di non fermarsi tentando la fuga. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Foggia, fuggono all’alt e si schiantano durante l’inseguimento: muore 17enne

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Foggia, tragico incidente allalba: muore una donna

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