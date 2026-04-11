Fuggono all’alt e si schiantano contro una casa dopo il folle inseguimento | 25enne gravissimo

Un inseguimento tra auto dei carabinieri e un giovane di 25 anni si è concluso con un grave incidente. Dopo aver ignorato un ordine di fermarsi, il veicolo ha perso il controllo e si è schiantato contro una casa. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi e il ragazzo è stato subito trasportato in ospedale in condizioni critiche. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi sull’accaduto.

Pesaro, 11 aprile 2026 – Fuga all’alt dei carabinieri e schianto contro un’abitazione: un ragazzo di 25 anni è in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto nella notte, intorno alle 4, a Bottega di Colbordolo, nel comune di Vallefoglia. Secondo una prima ricostruzione, tutto è iniziato in via Roma, dove una Volkswagen Golf con a bordo tre giovani, poco più che ventenni della zon a, non si è fermata al controllo dei carabinieri della Compagnia di Pesaro. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacaindagati-morte-matteo-idromassaggio-pennabilli-o63s1ret L’inseguimento sulla provinciale. L’inseguimento e la corsa si sono conclusi lungo la provinciale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fuggono all’alt e si schiantano contro una casa dopo il folle inseguimento: 25enne gravissimo Giugliano, fuggono all’Alt: arrestati tre giovani dopo inseguimentoI Carabinieri fermano tre uomini di 38, 20 e 19 anni dopo 6 km di fuga pericolosa: sequestrato il furgone privo di documenti Il posto di blocco e la... Leggi anche: Varcaturo, fuggono all’alt dei carabinieri: arrestati tre uomini dopo inseguimento