Foggia fuggono a posto di blocco e si schiantano | muore un 16enne
Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo dell’auto durante un inseguimento con la polizia. L’incidente è avvenuto quando l’auto, guidata da un minorenne, ha evitato un posto di blocco e si è schiantata contro un ostacolo. L’incidente si è verificato sulla strada principale e ha causato il decesso del conducente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.
Un'auto guidata da un 16enne, e sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni (tra i 14 e i 16 anni), è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di controllo dei carabinieri e mentre i militari si erano lanciati all'inseguimento della vettura. Dopo l'impatto dell'auto in fuga contro il guardrail, un passeggero 16enne è morto, mentre gli altri quattro sono finiti in ospedale. Finora tre di loro sono stati dimessi e guariranno in pochi giorni, mentre il quarto è in attesa di prognosi., Da quanto si apprende la macchina con targa polacca è uscita di strada dopo aver percorso diversi chilometri all’uscita di Orta Nova per fuggire al controllo delle forze dell’ordine e si è schiantata contro il guardrail ribaltandosi su un lato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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