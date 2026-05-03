Due veicoli si schiantano in città e fuggono l' appello della polizia locale | Presentatevi al comando

Nella notte di sabato 3 maggio, tra le 3 e le 4.40, due incidenti si sono verificati lungo corso Milano a Verona, con veicoli che hanno perso il controllo e sono successivamente fuggiti. La polizia locale ha diffuso un appello ai conducenti coinvolti, invitandoli a presentarsi presso il comando. Finora, non sono stati resi noti dettagli sulle cause degli incidenti né sull’identità dei conducenti.

Nella notte di sabato 3 maggio, tra le ore 3 e le 4.40, la polizia locale ha fatto sapere che si sono verificati due distinti episodi di perdita di controllo di veicoli in corso Milano a Verona, entrambi seguiti dalla fuga dei conducenti. Gli agenti spiegano di aver già avviato le indagini e.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Il comando della polizia locale si rafforza con 7 agenti e 26 veicoliArrivano importanti risorse strumentali e umane: da domani in servizio le nuove unità, tutti giovani selezionati grazie al concorso in regime di... Polizia locale di Reggio Calabria, 7 agenti e 26 veicoli rafforzano il comandoArrivano importanti risorse strumentali e umane: da domani in servizio le nuove unità, tutti giovani selezionati grazie al concorso in regime di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Schianto tra due automobili (che si ribaltano) a Città Sant'Angelo, tre feriti gravi compreso un bambino; VIDEO | Incidente nella notte alla Cala, auto fa un salto di carreggiata e si schianta contro un cantiere; Violento schianto tra due auto a Torino Mirafiori, una si ribalta: feriti i due conducenti, trasferiti in ospedale; Alba di paura a Sassari: auto con 5 ragazzi a bordo si schianta contro un autobus, diversi i feriti. Inseguono i ladri e si schiantano, gravi due 30enniPaura nella notte a Capaccio Paestum, dove intorno all’una si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due persone. Per cause ancora in fase di accertamento, un’automobile si è ribalt ... ilfattovesuviano.it RITA MUORE Si schiantano lungo l’argine del Po, Rita muore a soli 18 anniÈ di una ragazza di 18 anni morta e due feriti, di cui uno in condizioni critiche, il bilancio del grave incidente avvenuto ieri ... statoquotidiano.it Redazione web A bordo dei veicoli due ragazzini minorenni e due ventenni. Non sono gravi - facebook.com facebook