Inseguimento da film per le strade del centro | auto si schianta durante la fuga

Nella serata di ieri a Villaricca, una pattuglia dei carabinieri di Giugliano ha intercettato tre uomini a bordo di una Fiat 500 rubata, dando il via a un inseguimento che si è concluso con l’auto che si è schiantata. L’incidente ha portato all’arresto dei tre soggetti coinvolti. La fuga si è svolta tra le vie del centro, con l’auto che ha perso il controllo durante la corsa.

Un inseguimento da film si è concluso con tre arresti nella serata di ieri a Villaricca. Una pattuglia dei carabinieri di Giugliano ha ricevuto una chiamata dalla centrale: tre persone in fuga a bordo di una Fiat 500 rubata. I militari si sono messi sulle tracce dei fuggitivi - già seguiti da una pattuglia civetta che li aveva visti rubare l’auto -, con l’inseguimento che si è svolto lungo corso Europa. Durante la corsa, il conducente dell’auto rubata ha perso il controllo e si è schiantato contro il marciapiede. I tre uomini, che hanno tentato la fuga anche a piedi, sono stati arrestati per tentata rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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