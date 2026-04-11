Auto si schianta contro un palo | a bordo erano tutti minorenni due feriti

Questa notte alle 2:45, in via Coroglio, un’auto si è schiantata contro un palo. A bordo c’erano solo minorenni e due di loro sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. Non sono ancora state rese note le condizioni dei feriti né ulteriori dettagli sulla vicenda.

Questa notte, alle 02:45, la polizia locale è intervenuto in via Coroglio a seguito di un grave incidente stradale che ha visto coinvolta un’unica vettura. Secondo una prima ricostruzione, un autoveicolo condotto da un giovane di 16 anni e con a bordo altri tre passeggeri, tutti minorenni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Tragedia sfiorata in via Coroglio: 16enne alla guida si schianta contro un palo, feriti quattro minorenniGrave incidente stradale questa notte a Napoli, in via Coroglio, dove un’auto con a bordo quattro minorenni si è schiantata contro un palo... Giugliano, minicar si schianta contro un palo: due giovani feritiAttimi di paura nella tarda serata di ieri, domenica 29 marzo, dove intorno alle 23 si è verificato un incidente stradale tra via Pigna e via... Temi più discussi: Incidente a Foiano della Chiana: auto si schianta contro un muro di pietra; Auto si schianta contro una Porsche in manovra, che finisce contro un veicolo in sosta: corso Porta Nuova in tilt; Auto si schianta contro la saracinesca di un locale|VIDEO; Auto si schianta contro un muro e perde gas metano: intervengono i vigili del fuoco. Napoli, incidente in Via Coroglio: 16enne con tre minori a bordo si schianta contro un paloA 16 anni, con altri tre minorenni a bordo, era alla guida di un'auto a noleggio quando, a causa dell'alta velocità, ha perso il controllo e si è schiantato contro un ... ilmattino.it 16enne alla guida di un'auto con minori a bordo si schianta contro un paloA 16 anni, con altri tre minorenni a bordo, era alla guida di un'auto a noleggio quando, a causa dell'alta velocità, ha perso il controllo e si è schiantato contro un palo dell'illuminazione. (ANSA) ... ansa.it Secondo carVertical, Porsche è l'auto più incidentata in Italia; in Europa domina BMW. Porsche guida anche per costi medi di danni. https://auto.everyeye.it/notizie/auto-incidenti-italia-porsche-europa-dominio-bmw-871085.htmlutm_medium=Social&utm_s - facebook.com facebook Barletta, perde il controllo della moto e si schianta contro un'auto: 16enne in fin di vita al Policlinico x.com