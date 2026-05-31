Nella notte, lungo la provinciale 80, un'auto condotta da un minorenne si è schiantata contro un guardrail dopo un inseguimento con i carabinieri. L'incidente ha provocato la morte di un 17enne tra i passeggeri. I giovani a bordo erano stati intercettati dai militari, e si ipotizza che il conducente abbia accelerato per evitare l'altolò. Non sono stati forniti dettagli sui successivi provvedimenti o sull'identità delle persone coinvolte.

Un tragico incidente stradale consumatosi nella notte lungo la provinciale 80. Dalle prime ricostruzioni, i giovani a bordo, tutti minorenni, sarebbero stati intercettati dai carabinieri, e probabilmente per la paura di essere fermati, il guidatore ha accelerato. Da qui l'inseguimento Avrebbe visto una pattuglia dei carabinieri che stava effettuando un posto di blocco lungo la provinciale 80 nella provincia diFoggia, e ha deciso di accelerare per sfuggire ad un possibile fermo dei militari. Quindi l’inseguimentonel corso del qualel’auto è uscita fuori strada, schiantandosi contro il guardrail. Un impatto troppo violento per lasciare in vita l’amico del guidatore che si trovava sul sedile posteriore:per il 17enne non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Foggia, auto contro guardrail dopo inseguimento con carabinieri: muore 17enne

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Automobile si schianta contro guardrail dopo un inseguimento dei carabinieri: morto 16enne

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