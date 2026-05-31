Un 16enne è morto nella notte in un incidente sulla provinciale 80, dopo che l’auto ha sbattuto contro un guardrail. Secondo le prime ricostruzioni, i giovani a bordo, tutti minorenni, erano stati intercettati dai carabinieri e, probabilmente per la paura di essere fermati, il conducente avrebbe accelerato. L’incidente si è verificato dopo un inseguimento con le forze dell’ordine. La dinamica esatta è al vaglio degli inquirenti.

Un tragico incidente stradale consumatosi nella notte lungo la provinciale 80. Dalle prime ricostruzioni, i giovani a bordo, tutti minorenni, sarebbero stati intercettati dai carabinieri, e probabilmente per la paura di essere fermati, il guidatore ha accelerato. Da qui l'inseguimento Avrebbe visto una pattuglia dei carabinieri che stava effettuando un posto di blocco lungo la provinciale 80 nella provincia diFoggia, e ha deciso di accelerare per sfuggire ad un possibile fermo dei militari. Quindi l’inseguimentonel corso del qualel’auto è uscita fuori strada, schiantandosi contro il guardrail. Un impatto troppo violento per lasciare in vita l’amico del guidatore che si trovava sul sedile posteriore:per il 16enne non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Foggia, auto contro guardrail dopo inseguimento con carabinieri: muore 16enne

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SI SCHIANTA DOPO INSEGUIMENTO CON I CARABINIERI, ARRESTATO!

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Foggia, auto contro il guardrail dopo un inseguimento con i carabinieri, muore un 17enne x.com

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