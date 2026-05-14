Rubano auto e ingaggiano inseguimento con i Carabinieri | 17enne e 18enne arrestati

Dopo aver sottratto un’auto a un uomo di 61 anni nella zona di Teverola, due giovani di 17 e 18 anni sono stati fermati dai Carabinieri durante un inseguimento. I due sono stati arrestati con l’accusa di furto e resistenza a pubblico ufficiale. Durante la fuga, i giovani hanno tentato di scappare a piedi, ma sono stati raggiunti e fermati dai militari. L’auto rubata è stata restituita al proprietario.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo aver rubato un’auto ad un 61enne di Teverola, nel Casertano, sono stati intercettati dai carabinieri, con cui hanno ingaggiato un lungo e pericoloso?inseguimento protrattosi fino al comune di Giugliano in?Campania, nel Napoletano, danneggiando l’auto dell’Arma e altre?vetture in sosta, dove c’era un minore con il padre che è rimasto anche ferito. Alla fine i due ladri, un 17enne di Marano? di Napoli e un 19enne di Giugliano, dopo aver attraversato a?folle velocità i comuni casertani di Lusciano e Aversa, hanno?sbattuto a Giugliano con l’auto contro un marciapiede e sono?fuggiti a piedi in direzioni opposte, con uno dei due che ha?tentato anche di colpire un carabiniere con il crick; entrambi?hanno poi avuto una colluttazione con i militari che li?inseguivano ma alla fine sono stati fermati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rubano auto e ingaggiano inseguimento con i Carabinieri: 17enne e 18enne arrestati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SI SCHIANTA DOPO INSEGUIMENTO CON I CARABINIERI, ARRESTATO! Sullo stesso argomento Inseguimento terminato con lo schianto contro l'auto dei carabinieri: il 18enne a processo chiede scusaHa chiesto scusa, indicando pentimento il giovane di 18 anni che ha seminato il caos sulle strade di mezza città sabato sera intorno alle 22. Raggirano un'anziana e le rubano l'oro di casa. Arrestati dopo un inseguimento in autoDue uomini, spacciandosi per carabinieri, hanno messo le mani su un bottino di 40mila euro per poi darsi alla fuga.