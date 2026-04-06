In auto con cavi rubati e arnesi da scasso arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento

Un uomo di 35 anni è stato fermato dai carabinieri dopo un inseguimento in auto, durante il quale sono stati trovati cavi rubati e arnesi da scasso. L’arresto è stato effettuato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti da scasso. La polizia ha fermato il veicolo e ha proceduto al controllo, trovando materiali sospetti a bordo.

All’interno del veicolo sono stati trovati circa 2000 metri di cavi elettrici, presumibilmente sottratti da impianti fotovoltaici, oltre a strumenti da scasso tra cui tre piedi di porco, cesoie e tronchesi L'episodio è avvenuto intorno alle 3 lungo la strada provinciale 69 in direzione Scordia, durante un servizio di perlustrazione. I militari hanno notato una Fiat 600 che procedeva con un carico particolarmente pesante, come evidenziato dall’abbassamento delle sospensioni. A bordo viaggiavano due uomini. Alla vista della pattuglia, il conducente ha accelerato dando origine a un inseguimento durato circa due chilometri, concluso quando i carabinieri sono riusciti a bloccare il veicolo con una manovra di chiusura. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Fuga nella notte dopo l’alt: recuperati cavi di rame e arnesi da scassoNella serata di ieri, al numero di emergenza “112” è giunta una segnalazione riguardante un’auto sospetta.

Crema, sorpresi su un’auto rubata e con arnesi da scasso: i carabinieri intercettano banda di ladriCrema (Cremona), 15 marzo 2026 – Scacco a due bande di predoni, intercettati nella serata di sabato.

Finge l’infermità per schivare il carcere: arrestato dopo un inseguimento da film

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Niente disordine in auto con il caricabatterie con cavi retrattiliLo sappiamo tutti, quando è necessario ricaricare il telefono in auto è necessario avere un caricabatterie e un po’ di tolleranza al disordine. Specie se si hanno più dispositivi è necessario fare i ... macitynet.it

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Nonostante l’incidente, l'uomo illeso, è uscito dall’auto e ha tentato di proseguire la fuga a piedi, ma è stato poi raggiunto e bloccato dai militari. facebook

"L'adrenalina auto-iniettabile è l'unico salvavita in caso di shock anafilattico". Appello degli esperti dopo la morte di Sofia: "I soggetti gravemente allergici devono portarla sempre con sé". #ANSA x.com