Focus sulle Pmi e il divario digitale Pochi investimenti nella tecnologia

Da ilgiorno.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le piccole e medie imprese italiane sono interessate all’intelligenza artificiale, ma poche investono in tecnologia. Il divario digitale tra le aziende di piccole e grandi dimensioni resta elevato. La maggior parte delle Pmi ha limitate risorse dedicate all’innovazione digitale e all’automazione. Solo alcune realtà stanno avviando progetti di digitalizzazione, mentre molte continuano a usare strumenti tradizionali. La mancanza di investimenti ostacola l’adozione di nuove tecnologie e lo sviluppo digitale del settore.

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Le Pmi italiane guardano con crescente interesse all’ Intelligenza artificiale, ma tra il dire e il fare c’è sempre di mezzo il mare. Secondo una ricerca condotta da Grenke Italia su un campione di aziende clienti e partner commerciali emerge la distanza tra interesse e applicazione concreta soprattutto quando si osservano gli obiettivi di business: solo il 32% collega già l’AI a risultati concreti come efficienza o crescita, mentre il 35% lo fa solo in parte e un altro 32% non ha ancora stabilito alcun collegamento. Un altro elemento rilevante riguarda la governance interna. In poco più di quattro aziende su dieci (42%) esiste una figura che guida iniziative legate all’intelligenza artificiale, ma nella maggior parte dei casi queste attività sono gestite senza un coordinamento formale quando addirittura non se ne occupa nessuno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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