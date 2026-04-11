In Calabria, diverse piccole imprese stanno sperimentando l’uso dell’intelligenza artificiale nei loro processi produttivi. A Catanzaro, un progetto promosso da A2a in collaborazione con Unindustria Calabria mira a formare le aziende sull’adozione di queste tecnologie, con l’obiettivo di ridurre il divario digitale. L’iniziativa coinvolge aziende di piccole dimensioni che cercano di integrare strumenti di intelligenza artificiale per migliorare le proprie attività.

A Catanzaro, l’integrazione dei sistemi di intelligenza artificiale nei processi produttivi delle piccole imprese è diventata il fulcro di un ambizioso percorso formativo e strategico avviato da A2a in sinergia con Unindustria Calabria. L’obiettivo è colmare il divario tecnologico che vede solo una minima frazione delle realtà con meno di 50 dipendenti dotate di tali strumenti, promuovendo la competitività del tessuto industriale locale attraverso sette incontri previsti tra aprile e novembre 2026. Il divario digitale che sfida il tessuto produttivo calabrese. I numeri delineano un quadro di profonda necessità di aggiornamento per l’economia territoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA nelle PMI calabresi: la sfida per colmare il divario digitale

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