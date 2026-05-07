Una nuova iniziativa mira a collegare il mondo delle piccole imprese italiane con la tecnologia blockchain e gli NFT. L’obiettivo è creare un ponte digitale che possa offrire strumenti di protezione contro la contraffazione e facilitare l’accesso a un marketplace dedicato. Verranno selezionati specifici acquirenti per partecipare a questa piattaforma, pensata per rafforzare la sicurezza e le opportunità di mercato delle PMI.

? Cosa scoprirai Come può la blockchain proteggere le piccole imprese dalla contraffazione?. Chi sono i buyer selezionati che accederanno al nuovo marketplace?. Come può un'intelligenza artificiale gestire le vendite verso l'estero?. Quali vantaggi offre il Bando Voucher 2026 per la certificazione digitale?.? In Breve Presentazione avvenuta il 6 maggio 2026 presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma.. Lamberto Scorzino e Antonio Maria Rinaldi hanno approfondito aspetti tecnici e competitivi.. L'assistente virtuale Silvia gestisce comunicazioni multilingue h24 per i buyer internazionali.. Il Bando Voucher 2026 sostiene i costi di certificazione per le micro imprese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blockchain e NFT: nasce il ponte digitale per le PMI italiane

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