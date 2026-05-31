La nave da crociera Hondius ha ripreso le operazioni dopo che il servizio sanitario ha autorizzato il ritorno in mare. La decisione arriva dopo che si è verificato un focolaio di hantavirus a bordo. La nave era stata temporaneamente fermata per le verifiche e le operazioni di sanificazione. Il ritorno in navigazione è stato confermato senza ulteriori restrizioni.

La nave da crociera olandese Hondius ha ottenuto l’autorizzazione ufficiale per poter tornare a navigare a seguito del grave focolaio di hantavirus emerso a bordo nelle scorse settimane. L’agenzia sanitaria municipale GGD Rotterdam-Rijnmond ha comunicato di aver completato l’ultima ispezione sull’imbarcazione, confermando che la struttura è stata interamente pulita e disinfettata secondo le rigide linee guida del servizio sanitario locale. Hantavirus, la nave Hondius torna a navigare Come riporta Il Post, gli interventi di sanificazione approfondita si sono conclusi nel porto di Rotterdam, dove la Hondius era stata appositamente trasferita il 18 maggio con a bordo soltanto due medici e 25 membri dell’equipaggio costretti a osservare un periodo di quarantena. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Focolaio di hantavirus sulla nave da crociera Hondius, via libera definitivo: l'imbarcazione torna a navigare

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Focolaio di hantavirus sulla nave Hondius a Tenerife: rimpatrio sanitario per i passeggeri

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