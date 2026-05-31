Florentino Pérez | Chi compra il 5% del Real Madrid non governerà

Florentino Pérez ha dichiarato che chi acquisterà il 5% del Real Madrid non avrà poteri di gestione. La frase è arrivata in un momento di tensione politica nel calcio spagnolo, a una settimana dalle prossime elezioni. Pérez ha sottolineato che la proprietà del club non comporta automaticamente ruoli di comando. La questione riguarda le possibili influenze di nuovi investitori sulla governance del club. La situazione si sta sviluppando in un clima di grande attesa e attenzione pubblica.

2026-05-31 14:03:00 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! Una settimana prima delle elezioni presidenziali del Real Madrid, Fiorentino Perez ha alzato il tono della campagna e ha svelato uno dei progetti più ambiziosi del suo mandato: trasformare l’assetto proprietario del club per garantire ai soci la proprietà economica dell’entità. In un’ampia intervista concessa a Il Paese, L’attuale presidente ha attaccato duramente anche il suo rivale elettorale, Enrico Riquelme, ha difeso la sua gestione sportiva ed economica, e ha chiesto ancora una volta una sanzione esemplare per la FC Barcelona per il caso Negreira. Pérez ha giustificato l’avanzata elettorale con l’esistenza, secondo lui, di una strategia organizzata per rimuoverlo dalla presidenza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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[RANT] Real Madrid Haaland TRANSFER €500M! Perez Has LOST It

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