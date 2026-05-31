Un pilota di 18 anni si è imposto nella gara di flat track all'ovale di Terenzano, dominando la competizione. La sua vittoria si è evidenziata grazie a una strategia di guida efficace e all’utilizzo di tecnologie italiane, che hanno contribuito a migliorare le prestazioni della moto. La gara ha visto la partecipazione di altri concorrenti, ma il giovane ha mantenuto un vantaggio costante durante l’intera corsa. Nessun altro particolare sui partecipanti o sui tempi ufficiali è stato comunicato.

? Domande chiave Chi è il giovane pilota di 18 anni che domina la classifica?. Come ha fatto la tecnologia italiana a imporsi sull'ovale di Terenzano?. Quali piloti hanno completato il podio insieme al britannico Boughen?. Cosa accadrà il 25 luglio nell'impianto pozzuolese dopo il mondiale?.? In Breve Podio completato da Gerardo Bailo Pelegrin e dal campione Ervin Krajcovic.. Krajcovic raggiunge 36 punti nella classifica mondiale dopo la gara.. Daniele Tonelli ottiene l'ottavo posto come miglior pilota tricolore con Tm.. L'impianto ospiterà il FIM Speedway Grand Prix Challenge il 25 luglio.. Ashton Boughen e la Ducati dominano l’ovale di Terenzano nella seconda tappa del mondiale flat track. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Flat Track: la Ducati di Boughen domina l’ovale di Terenzano

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