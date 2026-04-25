Il 26 aprile 2026 a Jerez, la Sprint Race si è corsa sotto la pioggia, con Marc Marquez che si è aggiudicato la vittoria. La gara è stata caratterizzata dal cambio gomme, che ha permesso a Ducati di conquistare tre posizioni sul podio. Oltre a Marquez, sono saliti sul podio anche Bagnaia e Morbidelli, tutti dopo aver effettuato il cambio di pneumatici.

? Cosa sapere Marc Marquez vince la Sprint Race a Jerez il 26 aprile 2026 sotto la pioggia.. Ducati conquista il podio con Marquez, Bagnaia e Morbidelli dopo il cambio gomme.. Marc Marquez trionfa nella Sprint Race di Jerez sabato 26 aprile 2026, superando una caduta a metà gara e guidando la scalata Ducati verso un podio completo in condizioni meteo proibitive. Il circuito spagnolo è stato trasformato da una pioggia battente che ha costretto l’intero gruppo pilota al cambio immediato delle moto con pneumaticatici per bagnato. In questo scenario caotico, lo spagnoso ha dimostrato una gestione mentale superiore dopo il sinistro subito durante la competizione, riuscendo a mantenere il comando della corsa nonostante le difficoltà tecniche e fisiche imposte dal maltempo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jerez, trionfo folle di Marquez: Ducati domina sotto la pioggia

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