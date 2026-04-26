Alex Márquez domina a Jerez | trionfo nel GP di Spagna crollo Ducati

Durante il Gran Premio di Spagna a Jerez, Alex Márquez ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva. La gara è stata segnata da diversi ritiri, tra cui quelli di Marc Márquez e di un pilota Ducati. Approfittando di questi eventi, Bezzchi è salito sul podio e ha consolidato la sua posizione nel campionato mondiale. La gara si è conclusa con Márquez in testa, mentre le Ducati hanno accusato problemi di prestazione.

Seconda vittoria consecutiva per lo spagnolo. Ritiri pesanti per Marc Márquez e Bagnaia, Bezzecchi ne approfitta per il Mondiale Dominio totale a Jerez per Álex Márquez, che conquista ilGran Premio di Spagna di MotoGPcon una prestazione impeccabile in sella alla Ducati del Gresini Racing. Per lo spagnolo si tratta della seconda vittoria consecutiva nella gara lunga sul circuito andaluso, confermando uno stato di forma straordinario. Alle sue spalle chiude un solido Marco Bezzecchi, che porta a casa un secondo posto fondamentale in chiave iridata, soprattutto considerando gli imprevisti che hanno colpito alcuni dei principali rivali. Completa il podio Fabio Di Giannantonio, autore di una gara consistente e senza errori.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Alex Márquez domina a Jerez: trionfo nel GP di Spagna, crollo Ducati Notizie correlate Jerez, trionfo folle di Marquez: Ducati domina sotto la pioggia? Cosa sapere Marc Marquez vince la Sprint Race a Jerez il 26 aprile 2026 sotto la pioggia. MotoGP, Alex Marquez svetta nelle pre-qualifiche a Jerez: i 10 che vanno direttamente in Q2 nel GP SpagnaAlex Marquez firma il miglior tempo nelle pre-qualifiche MotoGP del GP di Spagna 2026 a Jerez e conquista l'accesso diretto in Q2 insieme a Di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: HIGHLIGHTS: Alex Marquez impressionante a Jerez; MotoGP Jerez 2026, risultati pre-qualifiche: Alex Marquez domina, Bagnaia sesto dopo una caduta; MotoGP Jerez, Classifica Prove: super Alex Marquez! Bez 3° tra Diggia e Marc; Sprint folle a Jerez: Marquez domina nel caos della pioggia. Álex Márquez, tras ganar la carrera de MotoGP de Jerez: No hay muchas palabras para describir lo que sientoEl piloto leridano cruza la línea de meta en una exhibición en la que se ha mostrado dominante la mayor parte de la misma ... msn.com MotoGP, Alex Márquez illumina la FP1 a Jerez dopo la lunga pausaLa MotoGP riaccende i motori sul leggendario circuito di Jerez de la Frontera per il Gran Premio di Spagna, il quarto attesissimo appuntamento del mondiale. Questo ritorno in pista segue una pausa ina ... it.blastingnews.com Alex Schwazer ha vinto la maratona di marcia a Kelsterbach, vicino Francoforte, con il tempo di 3:01:55. È la miglior prestazione italiana sulla nuova distanza dei 42,195 km, ma il record sarà ufficializzato solo a fine 2026 - facebook.com facebook #MotoGP, Alex #Marquez trionfa a #Jerez. #Bezzecchi e Di Giannantonio sul podio, out le Ducati x.com