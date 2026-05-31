Fiumi e cascate dal Tirino alle Marmitte dei giganti dove fuggire quando fa caldo in città

Con l’arrivo del caldo, in Italia si cercano alternative al mare per rinfrescarsi. Tra le opzioni ci sono fiumi, piscine naturali e cascate, tra cui il Tirino e le Marmitte dei Giganti. Questi luoghi offrono un’opportunità gratuita di rinfrescarsi immersi nella natura, lontano dalle spiagge affollate. Sono scelte popolari per chi desidera trascorrere giornate di relax all’aperto, approfittando di ambienti naturali e freschi.

Il caldo è decisamente arrivato, ma oltre al mare, in Italia esistono fiumi, piscine naturali e cascate dove rinfrescarsi gratuitamente e immersi nella natura. Dal fiume Tirino in Abruzzo fino alle Marmitte dei Giganti nelle Marche, passando per le cascate perdute di Sarnano, ecco i migliori selezionati da Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Le Marmitte dei Giganti come non le avete mai viste

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