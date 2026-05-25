Scoppia il caldo in 12 città domani bollino arancione dal ministero Verso il picco mercoledì | a quanti gradi si arriva e quando finisce

Dodici città sono sotto il bollino arancione, con temperature che raggiungeranno i massimi mercoledì. Le previsioni indicano che il termometro arriverà fino a 36 gradi, con il picco atteso nel pomeriggio. La ondata di calore, iniziata in anticipo, ha già portato a misure di prevenzione per le fasce più vulnerabili. La situazione dovrebbe normalizzarsi entro la fine della settimana, quando le temperature torneranno a livelli più miti.

L’estate anticipata si è già fatta sentire, al punto da spingere il Ministero della Salute a mettere in moto il piano di prevenzione pensato per anziani, soggetti fragili e categorie più esposte. Da martedì 26 maggio scatterà il bollino arancione in 12 città italiane, con temperature destinate a salire ben oltre la media del periodo. A spingere la colonnina di mercurio è l’anticiclone subtropicale, che sta avvolgendo buona parte d’Europa garantendo all’Italia cielo sereno, stabilità e valori da piena estate. Quali città in bollino arancione il 26 e 27 maggio. Il livello 2 di allerta, quello che corrisponde all’arancione, riguarderà martedì Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo. 🔗 Leggi su Open.online

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