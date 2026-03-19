Pechino Express fa tappa alle cascate Tumpak Sewu considerate le più belle dell'Indonesia
Pechino Express 2026 prosegue con la seconda tappa alle cascate di Tumpak Sewu in Indonesia. I concorrenti sono arrivati a questa località famosa per le sue cascate spettacolari, considerate tra le più belle del paese. La gara si conclude in questa località, che rappresenta il punto finale del percorso di questa tappa.
Continua il viaggio di Pechino Express 2026. Durante la seconda tappa i concorrenti troveranno il traguardo finale alle cascate di Tumpak Sewu, considerate le più belle dell'Indonesia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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