Pechino Express fa tappa alle cascate Tumpak Sewu considerate le più belle dell'Indonesia

Da fanpage.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pechino Express 2026 prosegue con la seconda tappa alle cascate di Tumpak Sewu in Indonesia. I concorrenti sono arrivati a questa località famosa per le sue cascate spettacolari, considerate tra le più belle del paese. La gara si conclude in questa località, che rappresenta il punto finale del percorso di questa tappa.

Continua il viaggio di Pechino Express 2026. Durante la seconda tappa i concorrenti troveranno il traguardo finale alle cascate di Tumpak Sewu, considerate le più belle dell'Indonesia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Pechino Express, seconda tappa in Indonesia: sfide, malus e prima eliminazione

Leggi anche: Pechino Express, oggi seconda tappa alla scoperta dell’isola di Giava

Tutti gli aggiornamenti su Pechino Express

Temi più discussi: Pechino Express 2026, Chanel Totti vince la prima tappa, gli Ex a rischio; Pechino Express, la nuova stagione alla scoperta dell'Estremo Oriente (mai così estremo); Pechino Express 2026: a far brillare la prima puntata sono l'arrivo di Lillo e una battuta di Chanel Totti; Pechino Express, oggi 12 marzo la prima puntata: dove vederla, le coppie, le anticipazioni.

pechino express pechino express fa tappaDuelli e cascate: cosa succede nella seconda puntata di Pechino Express 2026Cosa succederà stasera alle 10 coppie in gara dell'adventure show Sky Original? Le anticipazioni della seconda puntata ... iodonna.it

pechino express pechino express fa tappaPechino Express anticipazioni sulla seconda puntata e sui colpi di scenaPechino Express 2026: cosa succede nella puntata del 19 marzo La seconda puntata di Pechino Express va in onda il 19 marzo, dopo un esordio da record ... assodigitale.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.