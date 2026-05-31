Quattro studenti hanno vinto la competizione internazionale alle Plancks 2026 in Olanda, sconfiggendo università come il MIT e Oxford. La sfida riguardava problemi di fisica complessi, tra relatività e meccanica quantistica. I vincitori, tutti studenti della Normale, hanno presentato soluzioni innovative che hanno impressionato la giuria. La gara ha coinvolto team provenienti da diverse parti del mondo, con focus su teoria e applicazioni pratiche.

? Domande chiave Come hanno superato i problemi di relatività e meccanica quantistica?. Chi sono i quattro studenti che hanno battuto il MIT?. Perché la Normale riesce a dominare queste sfide internazionali?. Dove si terrà la prossima sfida tra i migliori fisici mondiali?.? In Breve Team Stretched ‘N Spaghettified composto da Calogero, Di Grazia, Loiero e Macchioni vince.. Secondo posto al MIT e ETH Zurigo, terzo posto a Oxford e Imperial College.. 54 squadre di 28 nazioni hanno gareggiato all'Eindhoven University of Technology.. Prossima edizione della competizione IAPS si terrà a San Pedro Sula, Honduras.. I ragazzi della Normale trionfano all’Eindhoven University of Technology: la fisica italiana conquista le Plancks 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fisica: la Normale batte MIT e Oxford alle Plancks 2026 in Olanda

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