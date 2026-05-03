Super Setterosa | batte l' Olanda ed è alle finali di World Cup

Le nazionali di pallanuoto femminile si sono sfidate a Rotterdam, dove la squadra italiana ha vinto contro l'Olanda con il punteggio di 12-10. La partita ha permesso alle italiane di chiudere il girone al secondo posto, alle spalle delle padrone di casa. Con questa vittoria, la squadra italiana si è assicurata l’accesso alle finali della World Cup.

Tre indizi fanno una prova: contro la Grecia campione del mondo era arrivata una sconfitta senza demeritare, con l'Australia argento olimpico una vittoria ai rigori, con l'Olanda campione d'Europa un successo brillante. Così il Setterosa centra subito le finali di World Cup, in programma dal 22 al 26 luglio a Sydney, grazie alla vittoria serale delle australiane contro la Grecia. Un percorso sorprendente all'inizio di un nuovo ciclo. Nella terza giornata delle qualificazioni, a Rotterdam, dopo due tempi in equilibrio (3-3, 5-5) le padroni di casa già certe del primato allungano (8-6 all'ultimo intervallo), ma nel...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Super Setterosa: batte l'Olanda ed è alle finali di World Cup Notizie correlate LIVE Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: terzo impegno per il SetterosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026,... Leggi anche: LIVE Italia-Olanda 12-10, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: vittoria in rimonta per il Setterosa!