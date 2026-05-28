Nuovo tracciamento Pos e casse | +5,3 miliardi di imponibile rilevati

Nel primo trimestre, il monitoraggio delle transazioni tramite Pos e casse ha portato alla rilevazione di oltre 5,3 miliardi di euro di imponibile non dichiarato. L'Agenzia delle Entrate ha utilizzato sistemi di collegamento tra dispositivi di pagamento e registratori di cassa per verificare i dati fiscali. Sono state adottate nuove procedure per individuare eventuali irregolarità e prevenire sanzioni.

? Domande chiave Come influisce il collegamento tra Pos e cassa sulle dichiarazioni fiscali?. Quali sono i nuovi metodi usati dall'Agenzia delle Entrate per prevenire sanzioni?. Perché l'algoritmo non può operare in totale autonomia rispetto agli umani?. Come cambierà il rapporto tra fisco e contribuenti con questo monitoraggio?.? In Breve Oltre 115 milioni di nuovi scontrini registrati dal 3 marzo scorso.. Vincenzo Carbone illustra i dati durante l'incontro a Milano per Sogei.. L'Agenzia delle Entrate punta su milioni di lettere di compliance preventiva.. L'integrazione tecnologica mira a ridurre le ispezioni fisiche tramite algoritmi..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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