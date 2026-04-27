Chi sono i soci dei 20 Rotary Club di Firenze che obiettivi hanno e chi comanda

In questa inchiesta si analizzano i membri di venti club rotariani della provincia di Firenze, concentrandosi sui loro obiettivi e sulla struttura di comando. Il Rotary International, organizzazione fondata oltre centoventi anni fa negli Stati Uniti, promuove il motto “Service above self”, ovvero “Servire al di sopra di ogni interesse personale”. La ricerca si focalizza sui soci, la loro provenienza e le modalità di gestione delle attività associative.

“Service above self”. “Servire al di sopra di ogni interesse personale”. È il motto del Rotary International, che racchiude una storia di oltre centoventi anni partita dagli Stati Uniti ed espansasi in tutto il mondo.Quello che è nato come un club di pochi amici, professionisti in vari ambiti.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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