Rotary a Firenze | un secolo di storia e 20 club per la città

A Firenze, il primo club Rotary è stato fondato il 7 marzo 1925. Attualmente, la città ospita venti circoli attivi, tutti impegnati in iniziative di servizio rivolte alla comunità locale. La presenza storica e numerosa di questi club testimonia una lunga tradizione di impegno civico e volontariato nel territorio. La rete di club Rotary rappresenta un punto di riferimento per le attività di solidarietà e collaborazione tra cittadini e professionisti della zona.

? Cosa sapere Il primo club Rotary di Firenze è nato il 7 marzo 1925.. Oggi la rete conta 20 circoli attivi per il servizio alla comunità fiorentina.. Il 7 marzo del 1925 segnò la nascita del primo club fiorentino del Rotary, un’eredità che oggi si riflette nella presenza capillare di 20 circoli sparsi tra le strade e le realtà della città. Questa rete di professionisti, nati originariamente come un ristretto gruppo di amici dediti a diverse attività lavorative, ha trasformato il concetto di servizio in una missione collettiva radicata nel territorio. Dall’amicizia professionale al motto del servizio universale. Il cuore pulsante di questa organizzazione risiede in un principio che attraversa oltre centoventi anni di storia, partendo dalle radici americane per arrivare fino ai vicoli di Firenze.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rotary a Firenze: un secolo di storia e 20 club per la città Notizie correlate Leggi anche: Chi sono i soci dei 20 Rotary Club di Firenze, che obiettivi hanno e chi comanda Il Rotary Club Benevento celebra 65 anni di storia: tra memoria, nuovi ingressi e lo spirito del SannioTempo di lettura: 2 minutiUna serata che ha unito il prestigio della storia alla freschezza del futuro. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Chi sono i soci dei 20 Rotary Club di Firenze, che obiettivi hanno e chi comanda; Addio ostacoli digitali: a Villa Arrivabene nasce lo sportello per i servizi online; Digitale: a Firenze un nuovo sportello gratuito per orientarsi tra Spid, Cie e servizi online; A Signa la svelatura del monumento restaurato dedicato a Paul Harris, momento conclusivo delle iniziative commemorative. Digitale: a Firenze un nuovo sportello gratuito per orientarsi tra Spid, Cie e servizi onlineI punti disponibili sono: URP (Uffici Relazioni con il Pubblico) dei Quartieri, Punti Digitale Facile della Regione Toscana, Edicole aderenti al progetto, Reti di solidarietà, in ciascuno dei 5 ... 055firenze.it I Rotary a favore di Ail Firenze, donati 22mila euroFirenze, 5 febbraio 2026 – Consegnato ad AIL Firenze il service del valore di quasi 22.000 euro, raccolti in occasione della Rotary Run dello scorso novembre da tutti i 19 Rotary Club dell’Area ... lanazione.it Anche questa Domenica il Rotary Club Benevento è a lavoro per la popolazione, con i consulti oculistici, al fine di prevenire le patologie della retina, con il Dr. Filippo Maria Di Tizio, con la straordinaria partecipazione di Pamela Fontinovo, costumista attualme - facebook.com facebook