Domenica 31 maggio l’Orchestra da Camera Fiorentina terrà un concerto all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte a Firenze. L’ensemble eseguirà tre composizioni di Beethoven e Brahms, che spaziano tra il romanticismo e il classicismo viennese. La serata vedrà la partecipazione di tre ospiti speciali. L’evento si svolgerà nella giornata di domenica, coinvolgendo il pubblico con un programma dedicato ai grandi capolavori della musica classica.

Firenze, 30 maggio 2026 - Tre capolavori sospesi tra romanticismo e classicismo viennese, tre ospiti d’eccezione e tre date toscane per l’Orchestra da Camera Fiorentina, in concerto domenica 31 maggio all’ Auditorium di Santo Stefano al Ponte a Firenze. Sul podio salirà Piero Romano, direttore d’orchestra di caratura internazionale e fondatore dell’Orchestra Magna Grecia. Solisti Francesco Senese al violino e Patrizio Serino al violoncello, due eccellenze dell’archetto che potremo apprezzare in uno dei brani più audaci di Johannes Brahms, quel “Doppio concerto in la minore per violino, violoncello e orchestra, op. 102” in cui i solisti si scambiano continuamente i ruoli, in un alternarsi di registri acuti e gravi, di rigore della grande orchestra e intimità della musica da camera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, Beethoven e Brahms nel concerto dell’Orchestra da Camera Fiorentina

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