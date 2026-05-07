Firenze tutto Mozart nel concerto dell’Orchestra da Camera Fiorentina

A Firenze, il concerto dell’Orchestra da Camera Fiorentina ha proposto un programma interamente dedicato a Mozart. L’evento si è svolto il 7 maggio 2026, attirando un pubblico di appassionati e apprezzatori della musica classica. Tra i protagonisti, un pianista italiano ha eseguito alcune delle composizioni più celebri del compositore austriaco. La serata ha visto anche l’esibizione di altri strumenti orchestrali, con un’attenzione particolare alle sonorità mozartiane.

Firenze, 7 maggio 2026 – Ospite delle maggiori istituzioni concertistiche e tra i pianisti italiani più attivi e apprezzati della discografia contemporanea, Costantino Catena sarà solista dell ’Orchestra da Camera Fiorentina nel concerto di domenica 10 maggio all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a Firenze. Sul podio salirà Francesco D’Arcangelo, già direttore artistico di Salerno Classica. Una serata nel segno di Wolfgang Amadeus Mozart, di cui ascolteremo il concerto per pianoforte e orchestra K. 271 “Jeunehomme” composto per una pianista francese “giunta dal gran mondo a sconvolgere Salisburgo, con una ventata di profumo mondano", come afferma il musicologo Bernhard Paumgartner nel suo libro Mozart (Einaudi, 1994).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, tutto Mozart nel concerto dell’Orchestra da Camera Fiorentina Notizie correlate Firenze, al via nel segno di Bach la stagione dell’Orchestra da Camera FiorentinaFirenze, 7 marzo 2026 - Il primo corno dei Berliner Philharmoniker Stefan Dohr e, dall’Orchestra del Teatro alla Scala, il primo violino Francesco... Firenze, concerto dei Solisti Fiorentini nel segno di Mozart e BrahmsFirenze, 13 aprile 2026 - Nuovo appuntamento della rassegna Il Palazzo Suona 2026 con il concerto de I Solisti Fiorentini. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Musica nelle location dei Medici. Torna ’Ville e giardini incantati’; Grandi maestri e giovani promesse. Mousikè, al via la seconda edizione. Costantino Catena solista dell’Orchestra da Camera FiorentinaConcerto domenica 10 maggio all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte. Serata nel segno di Mozart ... nove.firenze.it Firenze, al via nel segno di Bach la stagione dell’Orchestra da Camera FiorentinaFirenze, 7 marzo 2026 - Il primo corno dei Berliner Philharmoniker Stefan Dohr e, dall’Orchestra del Teatro alla Scala, il primo violino Francesco Manara e il primo violoncello Massimo Polidori. E ... lanazione.it ORCHESTRA DA CAMERA CANOVA – ENRICO PAGANO direttore – SIMONE ZANCHINI fisarmonica - facebook.com facebook