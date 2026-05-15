Firenze concerto tra Beethoven e Dolfi con l’Orchestra da Camera Fiorentina
Il 15 maggio 2026 a Firenze si è tenuto un concerto dell’Orchestra da Camera Fiorentina, con un programma che ha unito le composizioni di Beethoven e Dolfi. Sul palco, due dei musicisti più riconosciuti dell’orchestra del Teatro alla Scala, il primo violino e il primo violoncello, hanno eseguito brani di grande rilievo. L’evento ha coinvolto un pubblico numeroso e appassionato, con un’attenzione particolare alle interpretazioni di questi due artisti. La serata si è conclusa con standing ovation.
Firenze, 15 maggio 2026 - Due star dell’Orchestra del Teatro alla Scala, il primo violino Francesco Manara e il primo violoncello Massimo Polidori. E ancora, un’eccellenza del pianoforte quale Claudio Voghera, allievo di Aldo Ciccolini e vincitore di prestigiosi concorsi internazionali. Sono gli straordinari solisti dell’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta, in concerto lunedì 18 maggio all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte (Firenze). Perfetto il “Triplo concerto in do maggiore op. 56” di Ludwig van Beethoven - tra le prime composizioni per pianoforte, violoncello e violino del classicismo - per apprezzare le doti dei tre solisti: una pagina che, per la sua complessità, richiede interpreti eccezionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sullo stesso argomento
Firenze, tutto Mozart nel concerto dell’Orchestra da Camera FiorentinaFirenze, 7 maggio 2026 – Ospite delle maggiori istituzioni concertistiche e tra i pianisti italiani più attivi e apprezzati della discografia...
Firenze, al via nel segno di Bach la stagione dell’Orchestra da Camera FiorentinaFirenze, 7 marzo 2026 - Il primo corno dei Berliner Philharmoniker Stefan Dohr e, dall’Orchestra del Teatro alla Scala, il primo violino Francesco...
Un appuntamento da non perdere per gli amanti della grande musica. L’Orchestra da Camera Fiorentina torna a Firenze con un programma che unisce tradizione e contemporaneità: una prima assoluta, il celebre Triplo Concerto di Ludwig van Beethoven facebook
Firenze, concerto tra Beethoven e Dolfi con l’Orchestra da Camera FiorentinaFirenze, 15 maggio 2026 - Due star dell’Orchestra del Teatro alla Scala, il primo violino Francesco Manara e il primo violoncello Massimo Polidori. E ancora, un’eccellenza del pianoforte quale Claudio ... lanazione.it
Firenze, concerto nel segno di Rossini, Mendelssohn e Beethoven al teatro NiccoliniIl 2 maggio con Vanessa Benelli Mosell sul podio dell’Orchestra da Camera Fiorentina. Solista Wolfgang Redik al violino ... lanazione.it