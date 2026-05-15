Firenze concerto tra Beethoven e Dolfi con l’Orchestra da Camera Fiorentina

Il 15 maggio 2026 a Firenze si è tenuto un concerto dell’Orchestra da Camera Fiorentina, con un programma che ha unito le composizioni di Beethoven e Dolfi. Sul palco, due dei musicisti più riconosciuti dell’orchestra del Teatro alla Scala, il primo violino e il primo violoncello, hanno eseguito brani di grande rilievo. L’evento ha coinvolto un pubblico numeroso e appassionato, con un’attenzione particolare alle interpretazioni di questi due artisti. La serata si è conclusa con standing ovation.

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Firenze, 15 maggio 2026 - Due star dell’Orchestra del Teatro alla Scala, il primo violino Francesco Manara e il primo violoncello Massimo Polidori. E ancora, un’eccellenza del pianoforte quale Claudio Voghera, allievo di Aldo Ciccolini e vincitore di prestigiosi concorsi internazionali. Sono gli straordinari solisti dell’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta, in concerto lunedì 18 maggio all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte (Firenze). Perfetto il “Triplo concerto in do maggiore op. 56” di Ludwig van Beethoven - tra le prime composizioni per pianoforte, violoncello e violino del classicismo - per apprezzare le doti dei tre solisti: una pagina che, per la sua complessità, richiede interpreti eccezionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, concerto tra Beethoven e Dolfi con l’Orchestra da Camera Fiorentina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Firenze, tutto Mozart nel concerto dell’Orchestra da Camera FiorentinaFirenze, 7 maggio 2026 – Ospite delle maggiori istituzioni concertistiche e tra i pianisti italiani più attivi e apprezzati della discografia... Firenze, al via nel segno di Bach la stagione dell’Orchestra da Camera FiorentinaFirenze, 7 marzo 2026 - Il primo corno dei Berliner Philharmoniker Stefan Dohr e, dall’Orchestra del Teatro alla Scala, il primo violino Francesco... Firenze, concerto tra Beethoven e Dolfi con l’Orchestra da Camera FiorentinaFirenze, 15 maggio 2026 - Due star dell’Orchestra del Teatro alla Scala, il primo violino Francesco Manara e il primo violoncello Massimo Polidori. E ancora, un’eccellenza del pianoforte quale Claudio ... lanazione.it Firenze, concerto nel segno di Rossini, Mendelssohn e Beethoven al teatro NiccoliniIl 2 maggio con Vanessa Benelli Mosell sul podio dell’Orchestra da Camera Fiorentina. Solista Wolfgang Redik al violino ... lanazione.it