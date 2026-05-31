Domenica 31 maggio 2026, sulla Fipili si sono verificati due incidenti tra Montopoli-Pontedera e Empoli. Gli scontri hanno causato forti rallentamenti e code in direzione Livorno. Il traffico si è congestionato notevolmente nel tratto interessato, con lunghe file che si sono estese lungo l'autostrada. Non sono stati comunicati dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sulle cause degli incidenti. La situazione ha creato disagi per chi percorreva la tratta in direzione del mare.

FIRENZE – Un’altra mattinata difficile oggi, domenica 31 maggio 2026, sulla Fipili dove due incidenti si sono verificati a pochi minuti di distanza provocando forti rallentamenti e lunghe code in direzione Livorno. Il primo è avvenuto intorno alle 10 nel tratto compreso tra Montopoli in Val d’Arno e Pontedera Est. Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un tamponamento a catena che ha coinvolto più veicoli. A distanza di circa dieci minuti, un secondo incidente si è verificato tra Empoli Est ed Empoli, sempre sulla carreggiata in direzione Livorno. Al momento non sono ancora chiare le dinamiche dei due sinistri né l’eventuale numero di persone rimaste coinvolte. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fipili: incidenti tra Montopoli-Pontedera e a Empoli, traffico nel caos verso il Mare

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